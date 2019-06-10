الأخضر يقع مع العراق والكويت في بطولة غرب آسيا للناشئين

المواطن - محمد سمعه

كشفت قرعة بطولة غرب آسيا للناشئين في كرة القدم عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة رُفقة المنتخب الكويتي والمنتخب العراقي.

وجاء المنتخب السوري في المجموعة الأولى رفقة المنتخب اللبناني والمنتخب البحريني، أما المنتخب الأردني فتواجد في المجموعة الثانية والتي تضم منتخب سلطنة عمان والمنتخب الفلسطيني.

جدير بالذكر أن أصحاب المركز الأول في المجموعات الثلاث سيخوضون مباريات تحديد البطل وصاحب المركز الثاني وصاحب المركز الثالث.

أما المنتخبات والتي تحتلّ الوصافة في المجموعات ستواجه بعضها البعض لتحديد أصحاب المراكز الرابع والخامس والسادس، بينما تُحدد باقي المنتخبات أصحاب المراكز السابع والثامن والتاسع.

ويُذكر أن البطولة ستبدأ في شهر يوليو المقبل، وتستضيفها دولة الأردن.

من ناحية أخرى كان المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم ودع بطولة كأس العالم للشباب في بولندا من الدور الأول بعد أن خسر من منتخب فرنسا ومنتخب مالي والمنتخب البنمي.