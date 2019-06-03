الأربعاء أول أيام عيد الفطر في مصر

المواطن - القاهرة

أعلنت دار الإفتاء المصرية، مساء الاثنين، أن غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان من سنة 1440 للهجرة، والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر في البلاد.

وكانت المملكة والإمارات أعلنتا في وقت سابق أن أول أيام عيد الفطر سيكون يوم الثلاثاء، الموافق 4 يونيو، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

وأعلن بيان من الديوان الملكي عن المحكمة العليا في السعودية، الاثنين، عن ثبوت رؤية شهر شوال، مما يعني أن يوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر. كما أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1440هجرية في الإمارات أن الثلاثاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر.