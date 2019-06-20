الأرجنتين ضد باراغواي .. تراجع التانغو وأرقام ميسي القياسية الأبرز

المواطن - مروة نبيل

واصل لاعبو التانغو أداءهم المخيب للآمال خلال مباراة الأرجنتين ضد باراغواي التي أُقيمت، فجر اليوم الخميس، في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية “كوبا أمريكا 2019”.

الأرجنتين ضد باراغواي

وانتهت مباراة الأرجنتين ضد باراغواي في الجولة الثانية من كوبا أمريكا 2019 بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين، حيث سجل ريتشارد سانشيز هدف التقدم في الدقيقة 37، قبل أن يُسجل ليونيل ميسي التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 56.

وتسببت مباراة الأرجنتين ضد باراغواي في غضب الجماهير بعد تذيل التانغو لجدول ترتيب مجموعته، فيما كانت تتمنى الجماهير ظهور المنتخب بشكل مميز في منافسات بطولة كوبا أمريكا 2019، والمنافسة على اللقب.

وهُزم منتخب التانغو ضد كولومبيا بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الأولى، قبل أن يتعادل في مباراة الأرجنتين ضد باراغواي ليحصد أول نقطة في بطولة كوبا أمريكا، لتكون مواجهة قطر الأخيرة حاسمة في تأهله.

ميسي في مباراة الأرجنتين ضد باراغواي

ورغم عدم ظهور ليونيل ميسي بمستوى مميز في مباراة الأرجنتين ضد باراغواي اليوم، إلا أنه حقق أكثر من رقم قياسي بعد تسجيله لهدف التعادل.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن أهداف ميسي الـ5 التي أحرزها خلال مباريات الأرجنتين ضد باراغواي جاءت من ركلات ثابتة.

وسجل ميسي هدفًا من ركلة حرة خلال مباريات الأرجنتين ضد باراغواي السابقة، فيما جاءت أهدافه الأربعة الأخرى من ركلات جزاء، بينها هدفين في منافسات بطولة كوبا أمريكا.

وأوضحت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سكواكا”، أن ميسي وصل إلى هدفه الدولي رقم 68 بعدما هز الشباك في مباراة الأرجنتين ضد باراغواي اليوم.