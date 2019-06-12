الأرصاد تتوقع أجواء حارة وغبارًا يعيق الرؤية بعدة مناطق غدًا

الأرصاد تتوقع أجواء حارة وغبارًا يعيق الرؤية بعدة مناطق غدًا

2019/06/12
الساعة 9:03 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1625
0
طباعة
المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، وذلك على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، المنطقة الشرقية، الرياض، نجران، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، يوم غد الخميس، بمشيئة الله.

كما توقعت الأرصاد، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن تشهد منطقة شرق ووسط المملكة طقسًا حارًّا إلى شديد الحرارة، في حين يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، مرتفعات عسير، ومرتفعات الباحة.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم