الأرصاد : درجة الحرارة تلامس الـ50 مئوية في الأحساء غدًا

المواطن - الأحساء

توقع مركز طقس العرب أن يكون الطقس حارًّا بوجه عام، ومعتدلًا على المرتفعات في عدد من مناطق المملكة يوم غد الأحد.

كما توقع أن تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط غرب المملكة وعلى سواحل البحر الأحمر الجنوبية، وتهطل زخات رعدية مع ساعات العصر والمساء على مرتفعات جنوب المملكة.

من جهة أخرى توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن تصل درجة الحرارة 49 درجة مئوية على الأحساء يوم الأحد.

أما درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية في باقي مدن المملكة فستكون على النحو التالي: