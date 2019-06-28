الأرقام تُنصف البليهي على مدافعي سان لورينزو

المواطن - مروة نبيل

ارتبط اسم نجم نادي الهلال، علي البليهي، بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سان لورينزو الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية، بناء على توصية من خوان أنطونيو بيتزي.

سان لورينزو:

وأكدت تقارير صحافية سعودية وأرجنتينية، أن المدرب السابق للأخضر والحالي لفريق سان لورينزو الأرجنتيني، بيتزي، يُريد التعاقد مع البليهي، خاصة أنه يعرف قدراته الفنية والبدنية جيدًا.

وشددت التقارير الصحافية، على أن مدرب سان لورينزو الحالي تواصل مع علي البليهي ووكيل أعماله رفيع الشهراني، وطلبوا من بيتزي التواصل مع الإدارة الهلالية رسميًّا.

ولعب علي البليهي مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحت قيادة بيتزي في بطولتي كأس العالم التي أُقيمت في روسيا الصيف الماضي، وكأس الأمم الآسيوية 2019، وظهر بمستوى مميز.

البليهي ومدافعو سان لورينزو:

ويتفوق البليهي على مدافعي سان لورينزو الأرجنتيني، حيث شارك في 32 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في منافسات موسم 2018/ 2019، بمعدل 2801 دقيقة، وسجل 5 أهداف.

ويملك سان لورينزو الأرجنتيني 4 لاعبين في خط الدفاع، جونزالو رودريجيز الذي شارك في 11 مباراة وسجل هدفين، وجيانلوكا فيراري الذي شارك معه في 9 مباريات وأحرز هدفًا واحدًا.

ولعب ماركوس سينيسي 29 مباراة مع سان لورينزو الأرجنتيني موسم 2018/ 2019، وصنع هدفًا واحدًا، فيما شارك فابريسيو كولوتشيني في 19 لقاء ولم ينجح في تسجيل أو صناعة أي هدف.

ويرتبط علي البليهي، صاحب الـ26 عامًا، بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال حتى نهاية الموسم الرياضي المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية.