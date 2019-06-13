الأسهم السعودية تغلق على تراجع بتداولات تجاوزت 4.4 مليار ريال

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 143.21 نقطة ليقفل عند مستوى 8941.54 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 183 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 131 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 17 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 169 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مسك, ميدغلف للتأمين, أليانز إس إف, تكوين, والأول الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الدرع العربي, الصقر للتأمين, تهامة, أسواق المزرعة, والكابلات فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 2.80% و 4.71% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, كيان السعودية ،الإنماء ، الراجحي, واتحاد اتصالات هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سابك, دار الأركان, الإنماء، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 11.05 نقطة ليقفل عند مستوى 3537.26 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 208 آلاف سهم تقاسمتها 243 صفقة.