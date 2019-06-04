الأطباء ثقبوا رئته بالخطأ فاشتعلت النيران من صدره أثناء عملية قلب مفتوح

المواطن - متابعة

في واقعة طبية غريبة اشتعلت النيران في صدر رجل سِتيني أثناء خضوعه لعملية قلب مفتوح، لكن لحسن الحظ تمكن الأطباء في غرفة العمليات من السيطرة عليها دون حاجة إلى تدخل الدفاع المدني في أستراليا.

وكان المريض يُعاني من مرض الرئة في الماضي، وتورّمت رئته اليمنى وعلقت في قفصه الصدري، فقام الجراحون بكسره للوصول إلى القلب، وعندما ثقبوا الرئة بالخطأ، بدأ الهواء بالتسرب بسرعة منها.

وللحفاظ على تنفسه، زاد الفريق من كمية الأكسجين التي يجري ضخها عبر قناع وجه المريض، ولكن سرعان ما انتشرت رائحة المُخدر المتسرب من صدره إلى الغرفة.

والتقطت أداة الكي المستخدمة لإغلاق الجروح، تدفق الأكسجين لتندلع النيران فورًا في صدر المريض، وتمكن الجراحون من إخماد الحريق على الفور دون إصابة الرجل، وأكملوا العملية دون أي عوائق تذكر، كما خرج المريض بحالة جيدة.