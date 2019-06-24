الأفيال تخطف فوزًا صعبًا في مباراة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا بفوز المنتخب الإيفواري بهدف دون رد، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والمُقامة في مصر.

وبدأ الشوط الأول من مباراة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا بأداء وسط بين المنتخبين، مع وجود بعض المحاولات الهجومية القليلة من قبل منتخب كوت ديفوار.

ولم يحدث أي جديد في الشوط الأول، لينتهي بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وفي الشوط الثاني من المباراة واصل منتخب كوت ديفوار ضغطه الهجومي؛ وذلك من أجل إحراز الهدف الأول، حتى تمكن اللاعب جوناثان كودجيا من إحراز الهدف الوحيد لمنتخب الأفيال الإيفوارية في الدقيقة الخامسة والستين.

حاول منتخب جنوب إفريقيا بعد ذلك إحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بفوز كوت ديفوار بهدف دون رد.

أصبح رصيد منتخب كوت ديفوار بعد الفوز ثلاث نقاط في المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف منتخب المغرب المتصدر، بينما يتواجد منتخب جنوب إفريقيا في المركز الثالث في ترتيب المجموعة.

وسيواجه كوت ديفوار، المنتخب المغربي في الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل، بينما يواجه منتخب جنوب إفريقيا نظيره منتخب ناميبيا.