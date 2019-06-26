الأمير محمد بن سلمان ورئيس كوريا الجنوبية يدشنان مصفاة S-Oil الكورية

المواطن - الرياض

دشن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس كوريا الجنوبية مصفاة S-Oil الكورية، بتكلفة 4.2 مليار دولار.

وقبل قليل، شهدت العاصمة الكورية الجنوبية سيول عقد ملتقى الشراكة السعودي الكوري الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووكالة كوريا لتشجيع التجارة والاستثمار، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة من الجانبين، وذلك تزامنًا مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها ولي العهد إلى جمهورية كوريا الجنوبية.

وضمن الملتقى، نظمت الهيئة العامة للاستثمار مؤتمرًا صحفيًا، شهد توقيع 15 مذكرة تفاهم بين الجانبين السعودي والكوري، إضافة إلى تسليم رخصتي استثمار من الهيئة العامة للاستثمار لشركات كورية لبدء أعمالها في المملكة.