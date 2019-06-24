شاهد الفيديو.. محمد بن سلمان ووزير خارجية أمريكا يتناولان الغداء في أحد مطاعم كورنيش جدة

المواطن- تصوير : بندر الجلعود

بعيدًا عن البروتوكول والمراسم في القصور الملكية، اصطحب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لتناول الغداء في أحد مطاعم كورنيش جدة.

وظهر ولي العهد والوزير الأمريكي وهما يتجاذبان أطراف الحديث على مائدة الغداء.

وكان بومبيو وصل إلى المملكة في زيارة رسمية حيث استقبله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.