الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس وفد المغرب للقمة الإسلامية

المواطن - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم صاحب السمو الملكي الأمير رشيد ابن الحسن رئيس وفد المملكة المغربية وذلك على هامش أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في قصر الصفا بمكة المكرمة.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد قطان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المغرب عبدالله الغريري.