الأمير محمد بن سلمان ينصت إلى عجوز يابانية في متحف هيروشيما فما قصتها؟

المواطن - الرياض

أنصت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في صالون متحف هيروشيما التذكاري للسلام، باهتمام بالغ لسيدة يابانية تبلغ من العمر 81 عامًا، وهي تسرد قصتها بعد وأثناء إلقاء القنبلة الشهيرة على هيروشيما، إبّان الحدث الشهير في واحدة من أعظم الكوارث البشرية في التاريخ الحديث.

وسردت الناجية اليابانية قصتها وهي ابنة السبعة أعوام، وكيف شاهدت سقوط القنبلة، مسترجعة الوميض الأزرق الذي ملأ السماء، وجدتها التي اختفت من الوجود في ذلك اليوم، بحسب “العربية”.

واستمرت الناجية اليابانية في وصف المشهد المأساوي أمام الأمير محمد بن سلمان، وكيف عاشت المدينة آثار التدمير الكبير الذي حدث، والتحول الكارثي الذي طرأ على البشر والحجر.

وتناولت اليابانية تجربتها في المدرسة بعد سنوات من نجاتها، حيث أصبحت محط الأنظار بعد نجاتها من الانفجار الكبير الذي حدث لمدينتها هيروشيما، في تجربة مريرة فقدت خلالها كل من كانوا حولها.

وجاءت زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى متحف هيروشيما التذكاري للسلام لتؤكد دور المملكة الفاعل في الحد من انتشار الأسلحة النووية التي تهدد استقرار العالم.

وكانت المملكة من أوائل الدول التي انضمت لمعاهدة منع الانتشار النووي؛ إيمانًا منها بأن تحقيق الأمن والسلام في العالم بأسره لا يمكن في وجود الأسلحة النووية.