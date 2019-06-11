الأندية تُجهز احتياجاتها وتنافس بشراسة خلال 79 يومًا

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أن فترة الانتقالات الصيفية ستبدأ في السعودية بداية من الغد 12 يونيو 2019 وتستمر حتى الحادي والثلاثين من شهر أغسطس المقبل.

فترة مثالية في وقت مناسب

وستكون فترة الانتقالات الصيفية بمثابة الفترة المثالية لكل نادٍ يبحث عن احتياجاته وتدعيم صفوفه بصفقات من العيار الثقيل؛ وذلك من أجل المنافسة على الألقاب والبطولات خلال الفترة المقبلة.

ويُفكر نادي النصر في التعاقد مع النجمين سالم الدوسري والبيروفي أندري كاريلو من صفوف نادي الهلال في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وسيحاول الهلال بكل طاقاته الإبقاء على لاعبيه الاثنين من أجل المنافسة على البطولات في الموسم الجديد.

الاتحاد لن يستسلم

وسيدخل نادي الاتحاد في منافسة شرسة مع فريقي الهلال والنصر للتعاقد مع اللاعب عبدالفتاح آدم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في الميركاتو الصيفي.

وأوضحت تقارير إعلامية أن الاتحاد أصبح الأقرب لضم عبدالفتاح آدم في ظل وجود قوة وإصرار من الإدارة الاتحادية برئاسة لؤي ناظر لحسم الصفقة خلال الفترة المقبلة.

وربما إذا نجح الاتحاد في ضم عبدالفتاح آدم لن يكتفي الفريق الاتحادي بهذه الصفقة، وسيتحرك أيضًا للتعاقد مع اللاعب الإماراتي علي مبخوت مهاجم منتخب الإمارات ونادي الجزيرة الإماراتي.

ودخل النصر كذلك في منافسة قوية مع الأهلي والاتحاد للتعاقد مع اللاعب هارون كمارا مهاجم نادي القادسية، لكن القادسية يرفض التفريط في مهاجمه خلال فترة الميركاتو الصيفي.