الأهلي يتعاقد مع يزيد البكر لـ 4 سنوات

المواطن - محمد سمعه

أعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع اللاعب يزيد البكر لاعب وسط النادي الفيصلي لمدة أربع سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر تويتر أن اللاعب يزيد البكر انضمّ إلى الراقي حتى صيف عام 2023.

ووصل المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش صباح اليوم الخميس إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة استعدادًا لبدء مهمته كمدرب للفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي.

ويُذكر أن المدرب برانكو إيفانكوفيتش سيتولّى تدريب النادي الأهلي لمدة موسمين خلفًا للمدرب الأوروغوياني خورخي فوساتي.

وسيواجه الأهلي، فريق الهلال في مباراتي دور ثمن النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا في شهر أغسطس المقبل.

وكان المدرب إيفانكوفيتش صرّح وأكّد أن الأهلي قادر على إقصاء نادي الهلال من دوري أبطال آسيا، مضيفًا أن الأهلي يودّ الذهاب بعيدًا في البطولة الآسيوية.

ويُذكر أن الأهلي احتلّ المركز الرابع في جدول ترتيب أندية كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي برصيد 55 نقطة.