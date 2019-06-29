الأهلي يخطط لضم هدف جوارديولا في الصيف

المواطن - محمد سمعه

يخطط النادي الأهلي، بقيادة مدربه الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، للتعاقد مع صفقات قوية في فترة الانتقالات الصيفية الجارية؛ وذلك للمنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين في موسم 2019-2020.

وكانت تقارير صحفية قالت: إن الأهلي يُخطط للتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني لوسيانو أكوستا صانع ألعاب فريق دي سي يونايتد الأمريكي في فترة الانتقالات الصيفية.

جوارديولا طلب ضمه:

ويذكر أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، كان حاول التعاقد مع الأرجنتيني لوسيانو أكوستا في يناير الماضي، لكن المحاولات لم تتم.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي أعلن عن تعاقده مع المدرب برانكو إيفانكوفيتش لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالراقي لمدة موسمين.

واحتل النادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب أندية كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2018-2019، حيث سيخوض الراقي مباراة الملحق المؤهل لمرحلة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا خلال الفترة المقبلة.

ووُلد لوسيانو أكوستا في 31 مايو من عام 1994 في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، ويلعب كذلك مع نادي دي سي يونايتد الأمريكي منذ عام 2017.

ويذكر أن أحمد الصائغ، رئيس النادي الأهلي، كان قال بأن الراقي لن يُفرط في أي من نجومه خلال سوق الانتقالات الصيفية، مضيفًا أن اللاعبين المميزين سيبقون داخل جدران الأهلي في الموسم الجديد.