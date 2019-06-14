الأهلي يرفض رحيل باولو دياز

المواطن - مروة نبيل

رفض النادي الأهلي العرض المُقدم من فريق ريفر بليت الأرجنتيني، لاستعارة التشيلي باولو دياز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت صحيفة “TyC Sports”، أن مسؤولي نادي ريفر بليت عرضوا استعارة باولو دياز من النادي الأهلي لمدة موسم رياضي واحد، مع أفضلية الحصول على خدماته بشكل نهائي بعد نهاية فترة الإعارة.

وأضافت أن مسؤولي النادي الأهلي رفضوا فكرة إعارة باولو دياز، وطالب نادي ريفر بليت بشراء عقد اللاعب التشيلي بشكل نهائي مقابل 5 ملايين دولار.

وكانت الصحيفة الأرجنتينية، قد أكدت أن باولو دياز يرغب في الرحيل عن الدوري السعودي، وسيجتمع مع مسؤولي النادي الأهلي بعد انتهاء بطولة كوبا أمريكا 2019، من أجل الموافقة على رحيله.

وسبق أن لعب باولو دياز في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم من بوابة سان لورينزو، وظهر بمستوى مميز، ويُعد هدفًا أساسيًّا لمسؤولي ريفر بليت في الميركاتو الصيفي.