الأهلي يستعين بالتجربة المثالية لإنقاذ أوضاعه

المواطن - محمد سمعه

يُفكر النادي الأهلي في التعاقد مع مدرب قوي، وذلك لوضع خطة الإعداد للفريق من أجل الموسم الجديد 2019-2020.

وعانى الأهلي من عدم الاستقرار الفني خلال الموسم الماضي حيث قام بتعيين المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي ثم تمت إقالته وعُيّن المدرب الأوروغوياني خورخي فوساتي، ولكن تمت إقالته سريعًا بعد توديع الأهلي للبطولة العربية.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن الأهلي يفكر في التعاقد مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب نادي التعاون السابق، في حال لم ينجح الراقي في التوصل لاتفاق مع أي مدرب آخر.

نجاحات كبيرة في وقت قصير

وحققت تجربة المدرب بيدرو إيمانويل مع نادي التعاون نجاحات كبيرة، حيث تُوج التعاون بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه بالإضافة إلى الوصول للمركز الثالث في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2018-2019.

ويُذكر أن بيدرو مانويل كان تحدث بعد نهاية حفل توزيع جوائز الموسم الرياضي من رابطة الدوري السعودي للمحترفين قائلًا: لن أبقى في التعاون حتى لو رفع عقدي لـ500%، ورئيس النادي لم يُوفق في توقيت عرضه في آخر يوم عمل لي، ولو تمّ تقديم العرض لكنت قبلت به.

وارتبط اسم البرتغالي بيدرو مانويل بتدريب نادي العين الإماراتي بداية من موسم 2019-2020 ليكون بديلًا للمدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، والذي رحل عن العين بعد توديع دوري أبطال آسيا.