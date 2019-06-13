الأهلي يستهدف ضم ريكاردو جوميز

المواطن - مروة نبيل

دخل النادي الأهلي في مفاوضات مع نجم منتخب الرأس الأخضر وفريق بارتيزان الصربي، ريكاردو جوميز لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت صحيفة “أجوجو” البرتغالية أن النادي الأهلي يسعى للتعاقد مع ريكاردو جوميز مقابل 4 ملايين يورو، إلا أن إدارة نادي بارتيزان الصربي رفضت هذا المبلغ.

وتوقعت تقارير صربية أن النادي الأهلي سيرفع عرضه إلى 5 ملايين يورو، وهو المبلغ الذي طلبه نادي بارتيزان للاستغناء عن اللاعب ريكاردو جوميز وصيف هدافي الدوري الصربي هذا الموسم.

ويُقدم ريكاردو جوميز مستوى مميزًا مع بارتيزان الصربي، حيث نجح في تسجيل 20 هدفًا خلال 36 مباراة في الدوري، ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين، كما قاد فريقه في التتويج بلقب كأس صربيا.

ولعب ريكاردو جوميز 49 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بارتيزان في الدوري الصربي وكأس صربيا، بالإضافة إلى تصفيات الدوري الأوروبي، وساهم في تسجيل 30 هدفًا، حيث أحرز 26 هدفًا، وصنع 4 آخرين.

وكان نادي بارتيزان الصربي قد ضم ريكاردو جوميز العام الماضي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ناسيونال ماديرا البرتغالي في صفقة انتقال حر، ليتألق بين صفوفه ويصبح مطلبًا للأندية.