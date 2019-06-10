الأهلي يقول كلمته والنصر مصدوم

المواطن - محمد سمعه

مع بداية فترة الانتقالات الصيفية، ارتبط اسم اللاعب السوري عمر السومة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالرحيل عن صفوف الراقي في الفترة الأخيرة.

وكان نادي النصر أبدى إعجابه منذ فترة بقدرات عمر السومة، وسيحاول العالمي خلال صيف 2019 التحرك والتعاقد مع المهاجم السوري.

الأهلي يقول كلمته الأخيرة

وقام أحمد الصائع المكلف بمهام رئاسة الأهلي بنفي الأخبار المتداولة حول انتقال عمر السومة لأحد أندية العاصمة ويؤكد أن عقد اللاعب حتى عام 2021.

ويأتي هذا القرار بمثابة صدمة مُدوية لنادي النصر، والذي كان يُمني النفس في محاولة إقناع عمر السومة بالانضمام إلى العالمي.

ويضع نادي النصر خلال الفترة الأخيرة أنظاره على أكثر من مهاجم للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث أبدى النصر اهتمامه بضم اللاعب هارون كمارا مهاجم نادي القادسية، واللاعب عبدالفتاح آدم مهاجم نادي التعاون.

النصر يبحث عن البدائل

وعانى النصر من هبوط مستوى اللاعب النيجيري أحمد موسى، خاصة أن المهاجم لم يقدم الأداء المنتظر منه في موسم 2018-2019.

ولا يرغب الأهلي في التفريط في أي من نجومه خلال المرحلة المقبلة، كما سيسعى الأهلي للتعاقد مع صفقات قوية من أجل المنافسة على لقب الدوري المحلي وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم المقبل.

وكانت الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قررت في وقت سابق إعفاء عبدالله بترجي من رئاسة النادي الأهلي وتكليف أحمد الصائغ برئاسة النادي مؤقتًا حتى عقد الانتخابات.