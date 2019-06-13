الأهلي يُجهز مفاجآت سارة لعشاقه

المواطن - محمد سمعه

يسعى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة إلى تحقيق الاستقرار الإداري، والذي لم يذق الفريق طعمه في الموسم الماضي، مما كلفه الخروج من موسم 2018-2019 بدون الحصول على بطولة.

وتحدّث أحمد الصائغ المرشح الوحيد لرئاسة النادي الأهلي عن خطته في حال تولي رئاسة الراقي فقال: النادي اقترب من توقيع عقد رعاية بقيمة 80 مليون ريال، ولن يتم التفريط في أي لاعب من نجوم الفريق.

أفكار تُحقق المطلوب لـ الأهلي

التفكير في التعاقد مع الصفقات القوية، بالإضافة إلى توفير المال اللازم لإجراء هذه الصفقات سيكون أمراً جيداً للراقي حيث إذا نجح في الاحتفاظ بنجومه بالإضافة إلى تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية والعمل على توفير عقود الرعاية، سيصبّ في مصلحة الأهلي في نهاية الأمر.

ودخل النادي الأهلي في مفاوضات مع نجم منتخب الرأس الأخضر وفريق بارتيزان الصربي، ريكاردو جوميز لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكّدت صحيفة “أجوجو” البرتغالية أن النادي الأهلي يسعى للتعاقد مع ريكاردو جوميز مقابل 4 ملايين يورو، إلا أن إدارة نادي بارتيزان الصربي رفضت هذا المبلغ.

وتوقّعت تقارير صربية أن النادي الأهلي سيرفع عرضه إلى 5 ملايين يورو، وهو المبلغ الذي طلبه نادي بارتيزان للاستغناء عن اللاعب ريكاردو جوميز وصيف هدافي الدوري الصربي هذا الموسم.

ويُقدم ريكاردو جوميز مستوى مميزًا مع بارتيزان الصربي، حيث نجح في تسجيل 20 هدفًا خلال 36 مباراة في الدوري، ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين، كما قاد فريقه في التتويج بلقب كأس صربيا.