الأهلي يُطارد ثاني صفقاته من التعاون

المواطن - محمد سمعه

يضع النادي الأهلي أنظاره على التعاقد مع اللاعب إبراهيم الزبيدي لاعب نادي التعاون خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت تقارير صحفية أن الأهلي سيتحرك للتعاقد مع اللاعب إبراهيم الزبيدي، وذلك بعد التعاقد مع المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالراقي خلال الفترة المقبلة.

ويُذكر أن الأهلي كان وضع أنظاره أيضًا على التعاقد مع اللاعب طلال عبسي نجم التعاون لتمثيل الراقي في الموسم الجديد 2019-2020.

ونجح نجوم التعاون في لفت أنظار كبار الأندية السعودية خاصة بعد حصولهم على المركز الثالث في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الماضي، كذلك الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في مايو الماضي على حساب نادي الاتحاد.

ويُذكر أن تقارير صحافية قالت بأن الثلاثة الكبار الهلال، والنصر، والاتحاد يرغبون في ضم عبدالفتاح آدم لتدعيم صفوفهم في الموسم المقبل، وشدّدت على موافقة نادي التعاون على بيع نجمه.

وكان المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل رحل عن فريق التعاون بعد التتويج ببطولة كأس الملك في الموسم الماضي.