الأهلي يُوجّه رسالته الأولى ويُحذر الهلال

المواطن - محمد سمعه

يستعدّ النادي الأهلي لخوض تحدٍّ من العيار الثقيل، وذلك عند مواجهة نادي الهلال في مباراتي الذهاب والإياب بدور ثمن النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وستُقام مباراة الذهاب بين فريقي الأهلي والهلال يوم 6 أغسطس المقبل على ملعب الجوهرة المشعة، بينما تُقام مباراة العودة يوم 13 أغسطس على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

الأهلي يسعى إلى البداية القوية

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تحقيق بداية جيدة وقوية مع مدربه الجديد الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

وتحدّث برانكو إيفانكوفيتش مدرب الأهلي عن مواجهة الهلال قائلًا: أمامنا مهمة قوية في دوري الأبطال ولدي الثقة التامة في إقصاء الهلال من البطولة الآسيوية.

وأضاف إيفانكوفيتش: كما قلت قادرون على إقصاء الهلال وسنمضي قدمًا في دوري الأبطال.

رسالة تحذير أولى لـ الهلال

يُعد هذا التصريح بمثابة رسالة تحذير أولى للفريق الهلالي، خاصة أن أزرق العاصمة لم ينجح في التتويج بأي بطولة في موسم 2018-2019، ويرغب في الاستمرار في البطولة الآسيوية أملًا في المنافسة عليها في العام الجاري.

وبعد فوز أحمد الصائغ برئاسة النادي الأهلي، أعلن النادي رسميًا عن تعاقده مع المدرب الكرواتي إيفانكوفيتش ليخلف المدرب الأوروغوياني خورخي فوساتي.

وكان الأهلي تقابل مع نادي الهلال في نصف نهائي البطولة العربية للأندية في الموسم الماضي، حيث فاز الهلال ذهابًا بهدف دون رد في الرياض.

وفاز الأهلي في لقاء الإياب في جدة بهدف دون رد، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح والتي حُسمت لمصلحة الهلال، ليتأهل الزعيم إلى نهائي البطولة العربية آنذاك.