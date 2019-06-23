الإجهاض يُلغي أول مباراة لفريق الكرة النسائية بالفاتيكان!

المواطن – ترجمة: محمود نبيل

أعلن مسؤول كرة قدم نمساوي، اليوم الأحد، أن فريق النساء لكرة القدم في الفاتيكان الذي تم تشكيله حديثًا ألغى مباراة ودية لكرة القدم في فيينا بعد أن احتج العديد من اللاعبين النمساويين على موقف الكنيسة المناهض للإجهاض.

وقال إرنست لاكنر رئيس نادي مارياهيلف بفيينا: إن فريق الفاتيكان الذي تأسس هذا العام رفض اللعب، أمس السبت، بعدما رفع ثلاثة نمساويين قمصانهم للكشف عن رسائل مؤيدة للاختيار رسمت على بطونهم وظهورهم، وذلك عندما عُزف النشيد قبل انطلاق المباراة.

وأضاف لاكنر أن مسؤولي كرة القدم لم يكونوا على دراية بخطط النساء الاحتجاجية وسيراجعون الحادث، رغم أنه أضاف أن حرية التعبير “يجب احترامها”.

وقال لوكالة فرانس برس: “من المؤسف حقًّا أن المباراة ألغيت”، مضيفًا أنها كانت أول منافسة لسيدات الفاتيكان في الخارج.

ونقلت القناة النمساوية العامة ORF عن دانيلو زينارو، ممثل جمعية الفاتيكان الرياضية، قوله: إن اللعبة ألغيت “لأننا هنا من أجل الرياضة، وليس من أجل الرسائل السياسية أو غيرها”.