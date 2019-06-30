الإدارة الصحية بلا وظايف .. قصص لمعاناة تتكرر فصولها عاماً بعد عام

المواطن - الرياض

يعاني خريجو تخصص الإدارة الصحية منذ سنوات بسبب البطالة، حيث أعياهم البحث عن فرصة عمل بعد سنوات المذاكرة والجد والاجتهاد.

قصص يومية لمعاناة خريجي تخصص الإدارة الصحية تتكرر فصولها عاماً بعد عام في انتظار حل لهذه المشكلة التي أعيت الخريجين في طريق البحث عن فرصة عمل يساهمون من خلالها في بناء الوطن.

وتفاعل العديد من الخريجين عبر وسم (الإدارة الصحية بلا وظايف) حيث عبروا عن معاناتهم وطموحهم في إيجاد حل لهذه المشكلة التي أثقلت كاهلهم.

استياء وصدمة من الواقع

وتفاعل فيصل القرشي مع الوسم بقوله “أكبر ندم فحياتي اني درست هذا التخصص اكثر تخصص فاشل نهايتك يا خدمة عملاء او تستقبل مرضى، ما اعيب على مسمى الوظيفة لكن ما ترتقي لطموحات الطالب او الخريج الي انصدم من الواقع بالنهاية يجي طبيب ياخذ شهادة اداريه ويمسك ادارة المستشفى الي تحلم تكون مديرها”.

8 سنوات يبحث عن وظيفة

وعلق صاحب وسم عزيز قوم بقوله “هي وقفت على الاداره الصحيه، كل الاقسام ماتوظفوا انا خريج دبلوم تمريض لي 8 سنوات متخرج وللحين ما توظفت ، يا حجي خليها على الله، ان شاء الله نتوظف بالجنة”.

وعلق سلطان المشرفي بقوله “الله يرزقهم، على المسؤولين السرعة بتوظيفهم، فتعطيل مصالح الخريجين يعتبر من سوء الإدارة وعملها، مستقبل الشباب يجب ان لايهدم بالبطالة”.

وعلقت شوق العنزي بقولها “امس تسولف لي صديقتي عن وحده توظفت وهي معدلها يفشل وقسمها ما له علاقه بالمستشفى، توظفت بالمستشفى لأنها بنت فلان ويعرفون فلان لانه من جماعتهم، الله طيب واللي معدله عالي بس ماعنده وسطه شو يسوي”.

تخصص حيوي ومطلوب

وغرد أحمد الشمري بقوله “تخصص الاداره الصحية تخصص حيوي ومطلوب ، لان العمل الاداري مستقل عن العمل الطبي، نحن اصحاب مؤهل وكفاءة للعمل الاداري في المجال الصحي، ونأمل من الاطباء مزاولة عملهم وعدم مزاولة المهن الاداريه عند فشلهم، لانه تخصص مستقل ويدرس في الجامعات.

وأضاف الشمري في تغريدة أخرى “أن تضع فني اشعة او فني مختبرات او ممرض او طبيب في اقسام ادارية وتترك اخصائي ادارة صحية عاطل ثم تستقدم اجنبي بداله بحجة انه مكلف ولايوجد له بديل هذا هدر مالي وتعطيل للمختصين الاجدر بشغر هذه الوظائف”.