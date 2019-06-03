الإفتاء المصرية تحسم الجدل حول موعد عيد الفطر

المواطن - متابعة

حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول موعد عيد الفطر وذلك قبل ساعات من غروب شمس يوم 29 رمضان الجاري.

وعلى مدى الساعات الماضية ظهرت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل حول موعد عيد الفطر وهل هو يوم الأربعاء أم الثلاثاء خاصة أن الأمور لا تسير على وتيرة واحدة في إعلان بداية الشهور القمرية في مصر، فتارة يتم اعتماد الرؤية، وتارة يتم الاعتماد على الحسابات الفلكية.

وقالت دار الإفتاء المصرية إن إعلان موعد عيد الفطر سيتم بعد تحري هلال شهر شوال الليلة.

وتابعت الإفتاء : اليوم الاثنين ٢٩ رمضان ١٤٤٠ هـ الموافق ٣-٦-٢٠١٩م سيتم استطلاع هلال شهر شوال ١٤٤٠هـ وسيتم عمل بث مباشر على صفحة الفيسبوك ليعلن فضيلة المفتي نتيجة الرؤية الشرعية.

وأوضحت أن البث سيكون بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا.

وأعلنت 4 دول حتى الآن عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال وهي ماليزيا وإندونيسيا وأستراليا واليابان وفي الوقت ذاته هناك 7 دول لن تتحرى هلال شوال الليلة لأن اليوم فيها 28 رمضان من بينها المغرب وسلطنة عمان وبروناي والهند.

وكان مركز الفلك الدولي كان قد قال أمس : إن رؤية الهلال غير ممكنة يوم الاثنين بجميع الوسائل من جميع قارة أستراليا وآسيا وإفريقيا وأوروبا. في حين أن رؤية الهلال ممكنة في بعض الأجزاء الغربية من القارتين الأمريكيتين باستخدام التلسكوب فقط، وذلك بصعوبة بالغة في حالة صفاء الغلاف الجوي فقط. ورؤية الهلال بالعين المجردة غير ممكنة من أي يابسة في العالم يوم الاثنين، فهي ممكنة من أجزاء من البحر غرب المحيط الهادئ فقط.

يُذكر أن المحكمة العليا كانت قد دعت إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1440هـ، مساء اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.