الإفراج عن رئيس الكاف دون توجيه أي تهم

المواطن - مروة نبيل

أفرجت النيابة العامة في مدينة مرسيليا الفرنسية، الجمعة، عن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، أحمد أحمد، دون توجيه أي تهم إليه.

وأكّدت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، أن رئيس الكاف خضع للاستجواب، يوم الخميس، من قِبل مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية الفرنسية، في شبهات فساد على خلفية فسخ من جانب واحد لعقد مع شركة تجهيزات رياضية.

وكان يتواجد أحمد أحمد في العاصمة الفرنسية باريس، لحضور اجتماع طارئ للجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وكونغرس الاتحاد الدولي لإعادة انتخاب السويسري جاني إنفانتينو رئيسا للفيفا لولاية جديدة لمدة أربعة أعوام.

فيفا يعلق على اتهامات رئيس الكاف

وعلّق فيفا على استجواب رئيس الكاف في بيان رسمي، قائلًا: “أخذ علمًا بالأحداث المتعلقة بالسيد أحمد أحمد الذي يخضع للاستجواب بشأن مزاعم مرتبطة بولايته على رأس الكاف”، مُشددًا على أنه ليس مطلعًا على التفاصيل المحيطة بالتحقيق.

وطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم من السلطات الفرنسية إمداده بأي معلومات قد تكون ذات صلة بتحقيقات تجريها “فيفا” ضمن لجنة الأخلاقيات التابعة له.

يُذكر أن أحمد أحمد موضع تحقيق من لجنة الأخلاقيات في الفيفا بناء على الشكوى التي تقدم بها الأمين العام السابق للاتحاد الأفريقي، المصري عمرو فهمي، الذي أعلن “الكاف” إقالته من منصبه في شهر أبريل الماضي.