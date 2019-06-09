الإفريقي ضد الترجي .. باب سويقة يخذل جماهيره ويسقط بثنائية

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة الإفريقي ضد الترجي، التي أُقيمت على الملعب الأولمبي في رادس، في إطار المواجهة المؤجلة من الجولة الـ24 في الدوري التونسي لكرة القدم، بهزيمة باب سويقة بهدفين دون رد.

وبدأت مباراة الإفريقي ضد الترجي بشكل سريع، وكاد علي العابدي أن يهز شباك باب سويقة في الدقيقة الخامسة، ولكن حارس المرمى رامي الجريدي تألق وأبعد تسديدته، ورد آدم الرجايبي بكرة مفاجأة، إلا أن الحارس سيق الشرفي أخّرها.

ونفذ نجم باب سويقة سعد بقير كرة ثابتة في الدقيقة 11، ولكنها مرت بجوار القائم، وكاد أن يفض أحمد خليل اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 16، إلا أن الحارس الجريدي تألق وحافظ على نظافة شباكه في مباراة الإفريقي ضد الترجي اليوم.

ونجح ياسين الشماخي في هز شباك باب سويقة في الدقيقة 29، قبل وكاد آدم الرجايبي أن يُسجل التعادل في الدقيقة 38، ولكن العارضة حرمته، ليحرز سعد بقير التعادل في مباراة الإفريقي ضد الترجي قبل نهاية الشوط الأول مباشرة.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أضاع لاعبي الإفريقي أكثر من فرصة لتسجيل الهدف الثاني، وطالب باب سويقة بعد ذلك الحصول على ركلة جزاء، ولكن حكم مباراة الإفريقي ضد الترجي أمر باستمرار اللعب.

وأنقذ الجريدي فرصة محققة من ركلة حرة سددها حمزة العقربي في الدقيقة 54، قبل أن يُطالب الإفريقي بالحصول على ركلة جزاء بعد لمس المسكيني للكرة بيده، ولكن الحكم لم يحتسبها.

وسجل ياسين الشماخي الهدف الثاني في شباك باب سويقة في الدقيقة 57، وحاول الفريقان تسجيل هدف جديد في مباراة الإفريقي ضد الترجي، ولكن اللاعبين فشلوا في ترجمتها إلى أهداف.

واعتدى لاعب باب سويقة فرانك كوم على أحد ملتقطي الكرة في الملعب، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه، وسجل المباركي هدف التعادل في الثواني الأخيرة، ولكن الحكم لم يحتسبه بعدما خطف بلال الماجري الكرة بيده من الحارس.

الإفريقي ضد الترجي:

وكانت مباراة الإفريقي ضد الترجي شكلية بالنسبة لفريق باب سويقة، حيث دخل أنه ضمن تتويجه بلقب الدوري التونسي رسميًّا، وفي غياب 10 من لاعبيه الأساسيين، إلا أن الجماهير أبدت استياءها من الخسارة لتراجع مستوى الفريق مؤخرًا.

على الجانب الآخر، عززت مباراة الإفريقي ضد الترجي اليوم، تواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإفريقي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري التونسي الممتاز برصيد 37 نقطة، في حين تجمد رصيد باب سويقة عند 56 نقطة منفردًا بالصدارة.