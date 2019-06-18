الإمارات تُشيع منصور بن أحمد بن علي آل ثاني نجل خامس حكام قطر

المواطن - الرياض

شيّعت الإمارات اليوم الشيخ، منصور بن أحمد بن علي آل ثاني من مسجد زعبيل وتمّ دفنه في مقبرة أم هرير في بر دبي.

وكان ديوان حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد قد نعى ابن شقيقته منصور بن أحمد بن علي آل ثاني والذي وافته المنية أمس الاثنين في الإمارات.

وقال ديوان حاكم دبي في بيان له : ينعي ديوان صاحب السمو حاكم دبي المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم الشيخ منصور بن أحمد بن علي آل ثاني نجل الشيخة مريم بنت راشد بن سعيد آل مكتوم رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وألهم أسرته وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

وأضاف البيان أنه سوف تُقام صلاة الجنازة على جثمانه الطاهر في مسجد زعبيل في دبي يوم الثلاثاء عقب صلاة العصر ثم يُوارى الثرى في مقبرة أم هرير – بر دبي.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات الدكتور أنور قرقاش قدّم مواساته لذوي الفقيد بالقول : غاب عنا اليوم الصديق العزيز، الشهم الكريم الشيخ منصور بن أحمد بن علي آل ثاني، أربعون عاماً من الذكريات الطيبة تحتبس على ذكرها الدموع وتختنق العبرات.

وتابع قرقاش : سنفتقدك أخي بو أحمد .. اللهم ارحمه برحمتك الواسعة وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

يُذكر أن الشيخ منصور بن أحمد بن علي آل ثاني هو نجل الشيخة مريم بنت راشد بن سعيد آل مكتوم، شقيقة أبناء الشيخ راشد آل مكتوم.

ووالد الشيخ منصور هو الشيخ أحمد بن علي آل ثاني، خامس حكام قطر، الذي تعرّض لانقلاب من طرف ابن عمه الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، والد الشيخ حمد وجدّ أمير قطر الحالي تميم بن حمد.