الاتحاد الآسيوي يضم بانصر.. ويجدد عضوية المسحل

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تجديد عضوية السعودي ياسر المسحل في لجنة الانضباط والأخلاق، خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي الذي عُقد في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الثلاثاء.

وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ضم خالد بانصر إلى عضوية لجنة مراقبة أهلية المشاركة في البطولات، وذلك بعد بناء على توصية المجلس التنفيذي في الاتحاد القاري للعبة.

وشهد اجتماع اليوم حضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، لؤي السبيعي، وتم من خلاله الإعلان عن أسماء ونواب وأعضاء اللجان القضائية في الاتحاد الآسيوي، على أن يتم إعلان تشكيل باقي اللجان خلال الفترة المقبلة.