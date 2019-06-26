الاتحاد الأوروبي: الاتفاق النووي مع إيران أمام منعطف خطير

المواطن - متابعة

اعتبر الاتحاد الأوروبي أن الوضع بات “أمام منعطف خطير بشأن خطة العمل المتعلقة بالاتفاق النووي مع إيران”، معربًا عن قلقه من إعلان إيران تخفيض التزاماتها بشأن الاتفاق النووي.

وخلال جلسة لمجلس الأمن، اليوم الأربعاء، خُصصت لبحث مصير الاتفاق النووي المبرم بين إيران ودول الـ5+1 في 2015، أعرب مندوب الاتحاد الأوروبي جواو فالي دي ألميدا عن أسفه لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، مؤكدًا مواصلة دعم أوروبا للاتفاق. وأكد المندوب الأوروبي أن “الاتفاق النووي أوقف حصول إيران على السلاح النووي”. كما قال: إنه لا يوجد بديل سلمي يعتد به عن الاتفاق.

واعتبر أنه يتوجب على إيران الاستمرار في تنفيذ التزاماتها بشأن الاتفاق، مؤكدًا أن “إيران لا تزال تمتثل لأحكام الاتفاق النووي”. وتابع: “ندعو إيران لمواصلة تنفيذ بنود الاتفاق النووي”.

في سياق آخر، طالب الاتحاد الأوروبي “كل الأطراف بخفض مستوى التوتر والعسكرة في النزاع مع إيران”.

من جهتها، قالت منسقة مجلس الأمن الدولي في تقريرها بشأن الاتفاق النووي مع إيران: “نأسف للتدهور الحاصل مؤخرًا مع إيران.. وقلقون من تراجع إيران عن التزاماتها”، معتبرةً أن “خطة العمل مع إيران في منعطف خطير”.

وأضافت روزماري دي كارلو أن قرار الولايات المتحدة بعدم تمديد إعفاءات تسمح لبعض الدول باستيراد النفط الإيراني “ربما يعرقل” تطبيق الاتفاق النووي مع إيران. كما قالت: إن إعلان إيران بأنها ستتخذ خطوات جديدة لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي “ربما لا يساعد في الحفاظ عليه”.

كما ذكر تقرير دي كارلو أنه “يحتمل أن إيران نقلت أسلحة إلى دول في المنطقة”.

من جانبه اعتبر مندوب فرنسا أنه “يجب التوصل إلى أرضية وسط بشأن الخلاف مع إيران.. على الجميع التحلي بالحوار والتهدئة”، معربًا عن قلق باريس “من استمرار إيران بنقل أسلحة لأطراف في دول بالمنطقة”. وعن الاتفاق النووي قال مندوب فرنسا: إنه يتوجب على إيران الاستمرار بالتزاماتها كاملة بشأن الاتفاق النووي.

بدورها أعربت مندوبة بريطانيا عن القلق من زيادة إيران لمخزوناتها من اليورانيوم، مضيفةً: “نسعى لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي يهدد العالم”. كما اعتبرت أنه “يجب تقييد مشاريع إيران لتطوير الصواريخ”، مشيرة إلى “معلومات عن وقوف إيران وراء مهاجمة مطار أبها بالسعودية”، و”معلومات عن إطلاق إيران قذائف أرض-أرض باتجاه الجولان”. كما اعتبرت المندوبة البريطانية أنه “لا يمكن تبرير الهجمات على الملاحة البحرية في المنطقة”.