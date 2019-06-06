الاتحاد الأوروبي يقر قواعد جديدة لمنح التأشيرات

المواطن - متابعة

أقرّ المجلس الأوروبي في بروكسل تعديلات على نظام رمز التأشيرة، بهدف تحسين التعامل مع المسافرين الشرعيين، وزيادة الأدوات المتاحة للتصدي للتحديات التي تطرحها الهجرة غير الشرعية.

وأوضح بيان للمجلس الأوروبي أن القواعد الجديدة تُوفر إجراءات أسرع وأكثر وضوحًا للمسافرين الشرعيين، ولاسيما عن طريق السماح بتقديم الطلبات حتى 6 أشهر، وفي موعد لا يتجاوز 15 يومًا، قبل الرحلة.

وتنص اللائحة على إمكانية ملء نموذج الطلب وتوقيعه إلكترونيًا، إلى جانب إدخال نهج منسق لإصدار تأشيرات دخول متعددة للمسافرين الدائمين الذين لديهم سجل تأشيرة إيجابي لفترة تزيد تدريجيًا من سنة إلى خمس سنوات.

وسيتم زيادة رسوم التأشيرة إلى 80 يورو، لضمان أن الدول الأعضاء يمكنها تغطية تكاليف معالجة التأشيرة بشكل أفضل دون أن تشكل رادعًا لطالبي التأشيرة.

كما تقدم اللائحة أيضًا آلية للمراجعة كل ثلاث سنوات فيما إذا كان يجب تغيير رسوم التأشيرة.