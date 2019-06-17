الاتحاد الأوروبي ينتظر تقرير الطاقة الذرية لاتخاذ قرار بشأن الانتهاك الإيراني

الاتحاد الأوروبي ينتظر تقرير الطاقة الذرية لاتخاذ قرار بشأن الانتهاك الإيراني

2019/06/17
الساعة 11:06 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

ذكر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيدريكا موجيريني، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي لن يرد على أي انتهاك إيراني لاتفاق 2015 النووي إلا إذا حددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذلك رسميًّا.

وقالت موجيريني في مؤتمر صحفي بعد اجتماع دوري لوزراء خارجية الاتحاد: ”تقييمنا يستند إلى تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وليس إلى البيانات.. حتى الآن إيران ملتزمة، ونتوقع ونأمل أن تستمر على ذلك“.

أما ماس فصرح: “سنرى ماذا ستبلغنا به الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذا كان هناك تخصيب لليورانيوم من هذا القبيل“.

وكانت إيران أعلنت اليوم الاثنين أنها ستتجاوز القيود المتفق عليها دوليًّا على مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب خلال عشرة أيام.



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