الاتحاد الإفريقي: طرفا الأزمة السودانية تسلما ورقة الوساطة لدراستها

المواطن - متابعة

أكد مبعوث الاتحاد الإفريقي أن الوساطة الإفريقية والإثيوبية تقدمتا للمجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في السودان بمقترح معتدل، بعد اجتماع مع كل طرف.

وطالب مبعوث الاتحاد الإفريقي المجتمع الدولي بمضاعفة الجهد من أجل حث الطرفين على التوصل لاتفاق، كما دعا طرفي الأزمة إلى تجنب التصعيد.

ودعت قوى الحرية والتغيير التي تقود المعارضة في السودان إلى مظاهرة مليونية يوم غد الأحد، في الوقت الذي حذر فيه المجلس العسكري الانتقالي من الخروج في مظاهرات.

وحمّلت قوى التغيير المجلس العسكري مسؤولية تأمين المظاهرات التي ستنطلق غدًا في عدة مدن سودانية احتجاجًا على عدم تسليم السلطة إلى سلطة مدنية.