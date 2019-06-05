الاتحاد التونسي والترجي.. يُهاجمان الكاف ويُهددان بالتصعيد

المواطن - مروة نبيل

أثار قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، بإعادة مباراة الترجي والوداد في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا حالة من الغضب لدى مسؤولي النادي التونسي واتحاد الكرة التونسي.

وكان المتحدث باسم “كاف”، هادي هامل، قد أعلن عن تثبيت نتيجة مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والوداد التي أُقيمت في الرباط؛ وانتهت بالتعادل 1/1، وإقامة مواجهة الإياب مرة أخرى في بلد محايد بحضور جماهير.

الترجي يستغرب:

وأصدر نادي الترجي بيانًا رسميًّا عبر صفحته على “فيسبوك”، جاء فيه: “تلقى الترجي قرارات كاف بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا باستغراب كبير، ويعلم جماهيره أن الهيئة المديرة في انتظار ورود القرار كتابيًّا ورسميًّا”.

وتابع بيان نادي الترجي قائلًا: “سنعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعًا طارئًا للطعن في هذا القرار، لدى الجهات الدولية المختصة واتخاذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن حق الفريق بكل الطرق القانونية”.

نائب رئيس الاتحاد التونسي: قرار ظالم

وأعرب نائب رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، واصف جليل، عن صدمته الكبيرة من قرار الكاف، وقال: “يعجز اللسان عن الكلام. درسنا الملف من كل الجوانب القانونية وقدمنا مرافعتنا أمام اللجنة، واعتمدنا فيما قدمناه أن الترجي لم يخطئ أبدًا”.

وأضاف: “حسب كل النصوص القانونية، الترجي قدم مشوارًا مثاليًّا، كما أنه لم يُهزم في أي مباراة، وتعادل في المغرب في ذهاب النهائي، وفي تونس تقدم في النتيجة، والجميع كان يعرف السبب الحقيقي وراء إيقاف المباراة”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “هذا القرار ظالم وجائر، وعلى الجانب التونسي أن يضبط النفس، حتى يدافع عن حقه بالقوانين، ونحن نعتقد أنه سيتم الرجوع في هذا القرار، الذي اتخذ دون سند أو نص قانوني”.

وعن إمكانية لجوء الترجي إلى المحكمة الرياضية الدولية “كاس”، علق جليل قائلًا: “أريد أن أشير إلى أنه حين دخلت للاجتماع صحبة رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، وديع الجريء عرضنا كل النقاط في الشكل والأصل، وتم الاستماع إلينا”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “لكن لا أدري ماذا حصل. أنا إلى الآن ما زلت مصدومًا بهذا القرار، الذي سيطعن فيه الترجي بكل تأكيد لدى (كاس) وأنا واثق من قبول الطعن، وإلغاء قرار الكاف الجائر.. أتحدى أن تقدم أي نقطة قانونية ضد الترجي الرياضي في هذا الملف”.