الاتحاد السعودي يهنئ المسحل وبانصر.. ويشكر الفيصل

المواطن - مروة نبيل

هنأ مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل والدكتور خالد بانصر بمناسبة تعيينهما أعضاءً في اللجان القضائية للاتحاد الآسيوي للعبة.

وجدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عضوية المسحل في لجنة الانضباط والأخلاق، فيما انضم بانصر إلي عضوية لجنة مراقبة أهلية المشاركة في البطولات، وذلك بناء على توصية المجلس التنفيذي في الاتحاد القاري.

وجاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي عُقد، اليوم الثلاثاء، في باريس، وحضره رئيس الاتحاد السعودي لؤي السبيعي، والأمين العام إبراهيم القاسم.

وتم خلال اجتماع اليوم الإعلان عن أسماء ونواب وأعضاء اللجان القضائية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث سيتم الإعلان عن تشكيل باقي اللجان خلال الفترة المقبلة.

وتمنى مجلس إدارة الاتحاد السعودي التوفيق لياسر المسحل وبانصر، مؤكدًا بأن السيرة الذاتية والخبرات العملية لهما تعزز من الثقة في نجاحهما بما يسهم في رفع اسم المملكة في التمثيل القاري والدولي.

كما يتقدم المجلس بالشكر والتقدير لرئيس الهيئة العامة للرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمه واهتمامه لما فيه مصلحة كرة القدم السعودية.