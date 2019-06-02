الاتحاد العربي يوافق على مشاركة الشباب في كأس محمد السادس

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الشباب عن تلقيه خطابًا رسميًا من الاتحاد السعودي لكرة القدم يُفيد بموافقة الاتحاد العربي على مشاركة الليوث في منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ومن المُقرر أن يُمثل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب والاتحاد، المملكة العربية السعودية في كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال، ويطمح الفريقان للذهاب بعيدًا في البطولة، أملًا في المنافسة على اللقب.

وكان رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم، تركي آل الشيخ قد قرر إطلاق اسم العاهل المغربي الملك محمد السادس على النسخة الجديدة من البطولة العربية، وقرر إقامة المباراة النهائية 2020 في الرباط.

ومثل الرباعي الهلال، الأهلي، النصر والاتحاد الكرة السعودية في النسخة الماضية من البطولة العربية، ووصل الزعيم إلى المباراة النهائية، ولكنه خسر اللقب أمام النجم الساحلي التونسي.

وودع نادي الاتحاد كأس زايد للأندية الأبطال من دور الـ32 ضد الوصل الإماراتي، فيما خرج النصر من دور الـ16 على يد مولودية الجزائر، وأقصى الهلال فريق الأهلي من الدور نصف النهائي.