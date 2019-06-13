الاتحاد المغربي يوضح سبب استبعاد حمدالله

المواطن - مروة نبيل

كشف الاتحاد المغربي لكرة القدم، سبب استبعاد عبدالرزاق حمدالله من القائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وأكد الاتحاد المغربي لكرة القدم في بيان رسمي أن خروج نجم نادي النصر عبدالرزاق حمدالله من القائمة النهائية لأسود الأطلس بسبب معاناته من إصابة في الظهر.

وقرر المدرب الفرنسي هيرفي رينارد ضم لاعب نادي حسنية أغادير، عبدالكريم باعدي إلى قائمة منتخب المغرب الأول لكرة القدم، بديلًا لنجم النصر عبدالرزاق حمدالله الذي غادر معسكر أسود الأطلس.

حمدالله غاضبًا

وكان عبدالرزاق حمدالله قد غادر، اليوم الخميس، معسكر المغرب غاضبًا، لعدم رضاه عن الجو العام، فيما أكد البعض دخوله في مشادة مع فيصل فجر، بعدما منعه من تسديد ركلة جزاء خلال مباراة جامبيا الودية بالأمس.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن الاتحاد المغربي لكرة القدم، حاول إيجاد حل لإقناع حمدالله بالبقاء في معسكر المنتخب، ولكنه أصر على الرحيل وغادر رسميًا.

ويقع منتخب المغرب الأول لكرة القدم في المجموعة الرابعة بمنافسة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تضم منتخبات كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا.