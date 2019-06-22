الاتحاد للطيران تعلق عملياتها في المجال الجوي الإيراني

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية عن تعليق عملياتها في المجال الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عمان.

جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان شركات طيران عالمية تعليق رحلاتها فوق الأجواء الإيرانية على خلفية التوتر بين طهران وواشنطن.

وكانت أولى هذه الشركات، الخطوط الجوية الملكية الهولندية التي قالت إنها علقت رحلاتها عبر أجزاء محددة من الأجواء الإيرانية، تلتها شركة “كوانتاس” الأسترالية للطيران، التي أعلنت أنها ستتجنب التحليق في أجواء إيران.

كما علقت شركتا الطيران الألمانية “لوفتهانزا” والخطوط الجوية البريطانية رحلاتهما فوق الأجواء الإيرانية.

فيما أعلنت الشركة البريطانية، أنها ستتفادى أجزاء محددة من المجال الجوي الإيراني، على أن تواصل رحلاتها عبر مسارات بديلة.