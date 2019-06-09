الاتحاد يعتمد 7 أجانب ولاعب مواليد.. و12 يونيو بداية تسجيل

المواطن - مروة نبيل

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عددًا من اللاعبين الأجانب والمواليد لمنافسات الموسم الجديد 2019/ 2020.

وجاء بعد الاطلاع على التوصية المقدمة من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين والتقرير المرفوع من اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع اللاعبين الأجانب والمواليد.

وضمت اللجنة ممثلين من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين واللجنة الفنية ولجنة المسابقات واللجنة القانونية في الاتحاد، وممثلًا لرابطة الدوري، لدراسة عدد اللاعبين المحترفين والأجانب والمواليد لأندية الدوري “الدرجة الممتازة”، وأندية دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى وأندية الدرجة الثانية.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن القرارات الجديدة، وجاءت وفقًا لما يلي:

1- الدوري السعودي للمحترفين (الدرجة الممتازة):

عدد اللاعبين الأجانب 7

عدد اللاعبين المواليد 1

2- دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين:

عدد اللاعبين الأجانب 4

عدد اللاعبين المواليد 1

3- دوري الدرجة الثانية:

عدد اللاعبين الأجانب 2

عدد اللاعبين المواليد 2

كما اعتمدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بداية فترة تسجيل اللاعبين الأولى (الصيفية)، يوم الأربعاء 12 يونيو 2019، وتستمر حتى السبت 31 أغسطس، وتبدأ فترة تسجيل اللاعبين الثانية (الشتوية)، يوم الأربعاء 1 يناير 2020، وتستمر حتى يوم الجمعة يوم 31 من الشهر ذاته.