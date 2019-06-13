الاتحاد يكشف قائمة أنمار الحائلي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أنمار الحائلي الأولية لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة.

وجاءت قائمة أنمار الحائلي كالتالي؛ أحمد عصام كعكي نائبًا للرئيس، وفي العضوية كل من؛ فيصل صالح التركي، إبراهيم أحمد بخيت، عبدالوهاب أحمد عابد، ممدوح عائد الحربي، لؤي جهاد غلاييني، أحمد عمر القطب، وحسن عبدالله باروم.

وكانت الفترة القانونية المحددة من قبل الهيئة العامة للرياضة لاستقبال طلبات الترشح وعضوية مجلس الإدارة، قد انتهت بقدم قائمة واحدة فقط لنادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي.

ومن المُقرر أن يتم استقبال الطعون ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين، يوم غد الجمعة، على أن يتم النظر في الطعون من 15 لـ15 يونيو الجاري.

وسيتم فحص وإعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين، يوم 17 من شهر يونيو الجاري، ويتم عقد الجمعية العمومية وعملية الاقتراع بعد ذلك.