الاتحاد يُجهز رده على سباعية الهلال

المواطن - محمد سمعه

يُعد التعاقد مع الصفقات القوية هو الشغل الشاغل لجميع الأندية السعودية قبل انطلاق موسم 2019-2020، خاصة أن جميع الأندية تسعى لتقديم أفضل المستويات والتنافس على البطولات مع انطلاق الموسم.

وسيدخل فريق الهلال مع منافسه الاتحاد في منافسة شرسة للتعاقد مع المغربي يونس بلهندة لاعب وسط نادي جالطة سراي التركي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت تقارير صحفية تركية ذكرت أن ويليام دافيلا وكيل أعمال يونس بلهندة قال بأن فرصة نادي الاتحاد أقوى لضم موكله عن نادي الهلال.

قوة التشكيلة أرهقت الاتحاد

ويرغب نادي الاتحاد في خطف أقوى الصفقات من نادي الهلال، خاصة أن العميد عانى من قوة تشكيلة الفريق الهلالي في موسم 2018-2019، حيث خسر الاتحاد من الهلال في ثلاث مناسبات بالموسم الماضي.

البداية كانت مع خسارة لقب السوبر السعودي في أغسطس الماضي في بريطانيا بثنائية مقابل هدف لمصلحة الهلال، وكذلك خسر الاتحاد من الهلال في الدوري بثلاثية مقابل هدف وبثنائية دون رد في الموسم المنصرم.

ودخل نادي الاتحاد كذلك كمنافس قوي مع نادي الهلال للتعاقد مع اللاعب عبدالفتاح آدم مهاجم نادي التعاون في الميركاتو الصيفي.

جدير بالذكر أن نادي موناكو الفرنسي كان دخل ضمن الأندية الراغبة في التعاقد مع يونس بلهندة مؤخرًا.

ويلعب يونس بلهندة مع نادي جالطة سراي منذ عام 2017، وسبق له اللعب في صفوف نادي نيس الفرنسي وشالكة الألماني ومونبيليه الفرنسي.