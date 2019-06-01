الاتحاد يُفعّل الخطة B و 3 حلول أمامه

المواطن - محمد سمعه

يسابق نادي الاتحاد الزمن وذلك من أجل التحرك للتعاقد مع مهاجم قوي بديل للنجم فهد المولد، والذي سيغيب عن مباريات نادي الاتحاد المُقبلة بسبب إيقافه من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.

وكانت لجنة الرقابة على المنشطات أقرت بإيقاف فهد المولد لمدة موسم رياضي واحد، وذلك بعد ثبوت تناوله للمنشطات في الفحص الذي أُجري عليه بعد مباراة النصر والاتحاد يوم 13 إبريل الماضي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد يبدأ في البحث عن حلول:

وسيتجه نادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة لحسم صفقة التعاقد مع اللاعب عبدالفتاح آدم مهاجم نادي التعاون، حيث سيدخل العميد في منافسة شرسة مع نادي النصر والهلال.

خيار آخر أمام نادي الاتحاد وهو التحرك بصورة سريعة للتعاقد مع المهاجم الإماراتي علي مبخوت مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي ومهاجم منتخب الإمارات.

ويدرس الاتحاد أيضًا تقديم عرض قوي لنادي القادسية لإقناع الأخير بالتخلي عن خدمات مهاجمه المميز هارون كمارا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن نادي القادسية رفض ثلاثة عروض من النصر والاتحاد والأهلي للتفريط في اللاعب هارون كمارا.

ويذكر أن فهد المولد حضر جلسة الاستماع وخلالها رفض فتح العينة B؛ حتى لا يتعرض للإيقاف لمدة أربع سنوات خلال الفترة المقبلة.

وستكون عودة فهد المولد المحتملة يوم 4 يونيو 2020 في المباراة ما قبل الأخيرة للمنتخب السعودي ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

وكذلك ستكون عودة فهد المولد لمباريات نادي الاتحاد بعد نهاية موسم 2019- 2020، حيث تم اعتبار تاريخ إيقافه من يوم التاسع من مايو الجاري.