الاتفاق يبدأ الاستعداد للموسم الجديد

المواطن - مروة نبيل

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الاستعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، اليوم الاثنين، باجتماعين منفصلين الأول عقده رئيس مجلس الإدارة خالد الدبل مع الفريق والثاني عقده المدرب مع اللاعبين.

‎وتحدث رئيس نادي الاتفاق مع أعضاء الفريق الأول لكرة القدم من جهازين فني وإداري ولاعبين، بحضور عضوي مجلس الإدارة حاتم المسحل ومعاذ العوهلي، وعمر باخشوين المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي.

‎ورحب بالجهاز الإداري الجديد للفريق المكون من الحارس السابق فايز السبيعي مديرًا للفريق والسيد محمد العمري إداريًا، كما رحب بالجهاز الفني بقيادة المدرب خالد العطوي وطاقمه المعاون، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في الموسم الجديد.

الظهور بشكل مميز

‎وطالب رئيس نادي الاتفاق لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالتفكير في الموسم المقبل وأهمية إبراز الصورة المشرقة عن فارس الدهناء، والعمل بجدية لتعزيز موقعه كواحد من أهم وأبرز الأندية السعودية.

‎وشدد الدبل على أن الموسم المقبل سيكون صعبًا ويتطلب تظافر الجهود والتعاون بين اللاعبين والجهازين الفني والإداري، مؤكدًا ثقته التامة في الفريق لتحقيق نتائج إيجابية تسعد الجماهير الاتفاقية.

العمل الجماعي

‎ومن جانبه، تحدث العطوي مع اللاعبين في اجتماع آخر طالبهم فيه بضرورة الانضباط والالتزام بتعليمات الجهازين الفني والإداري للفريق الأول، موضحًا أن العمل يجب أن يكون جماعيًا بين كل أفراد الفريق بروح واحدة وهدف واحد.

‎وأكد العطوي على أهمية أن يكون الفريق على قلب واحد والدخول بجدية في التدريبات منذ البداية لتحقيق الأهداف المنشودة، مشيرًا إلى أهمية المواظبة على الحصص التدريبية في بداية الإعداد.

‎وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأول على ملعب عبدالله الدبل بالدمام، وغلب على الحصة التدريبية الطابع اللياقي.