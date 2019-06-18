الاتفاق يضم ماجد النجراني حتى 2022

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الاتفاق اليوم عن تعاقده مع اللاعب ماجد النجراني من صفوف نادي الهلال لمدة ثلاثة مواسم.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الاتفاق عبر تويتر أن اللاعب ماجد النجراني سينضمّ لـ صفوف الاتفاق حتى عام 2022.

جدير بالذكر أن ماجد النجراني سبق له اللعب مع نادي القادسية والفيحاء.

ووقّع المدرب خالد العطوي المدير الفني السابق للمنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم على عقود تدريب الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الاتفاق قبل انطلاق موسم 2019-2020.

واستقرّ المدرب الوطني خالد العطوي على الرحيل عن تدريب المنتخب السعودي للشباب، وذلك بعد الخروج من الدور الأول من بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا والتي أُقيمت مؤخرًا في دولة بولندا.

جدير بالذكر أن خالد العطوي قاد المنتخب السعودي تحت 19 عامًا في شهر نوفمبر الماضي للتتويج بلقب كأس أمم آسيا تحت 19 عامًا على حساب منتخب كوريا الجنوبية.

وسبق لنادي الاتفاق أيضًا التعاقد مع البرازيلي روجيرو كوتينيو من صفوف النادي الفيصلي لمدة موسمين في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان ماجد النجراني انضم لصفوف فريق الهلال في عام 2016 من نادي القادسية.