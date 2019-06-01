الاتفاق يهدد النصر

المواطن - محمد سمعه

يخطط نادي النصر للتحرك بقوته في فترة الانتقالات الصيفية؛ للتعاقد مع الصفقات التي يريدها من أجل المنافسة على كافة البطولات في الموسم الجديد.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن نادي النصر مهتم للغاية بالتعاقد مع اللاعب محمد الكويكبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في فترة الانتقالات الصيفية.

وحاول نادي النصر كثيرًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إقناع نادي الاتفاق بالتخلي عن خدمات اللاعب محمد الكويكبي، لكن فارس الدهناء يرفض.

الاتفاق يخطط لمفاجأة النصر:

وسيتجه الاتفاق خلال الفترة المقبلة لرفض رحيل اللاعب محمد الكويكبي عن صفوفه، سواء إلى النصر أو إلى أي فريق آخر، في ظل احتياج الاتفاق لكافة نجومه من أجل تحسين مركزه في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الجديد.

ويذكر أن النصر سبق له الاهتمام أيضًا بالتعاقد مع اللاعبين سالم الدوسري والبيروفي أندري كاريلو لاعب نادي الهلال، بجانب الاهتمام بالتعاقد مع اللاعب عبدالفتاح آدم مهاجم نادي التعاون.

ويخطط النصر للتعاقد مع صفقات قوية؛ وذلك للمنافسة على الفوز بالدوري السعودي للموسم الثاني على التوالي بجانب الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويريد النصر الذهاب بعيدًا في بطولة دوري أبطال آسيا في العام الجاري أملًا في الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وكان النصر فاز بلقب دوري المحترفين موسم 2018- 2019 بفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني.