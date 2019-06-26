الاتفاق يُعلن نجاح العملية الجراحية لـ محمد الكويكبي

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الاتفاق عن نجاح العملية الجراحية التي خضع لها اللاعب محمد الكويكبي لمعالجة الفتق الرياضي.

وذكر الحساب الرسمي لـ نادي الاتفاق عبر تويتر أن العملية الجراحية للاعب محمد الكويكبي كُللت بالنجاح، حيث أُقيمت له الجراحة في دولة ألمانيا.

جدير بالذكر أن نادي الاتفاق كان احتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب أندية كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2018-2019.

وكان المدرب خالد العطوي المدير الفني السابق للمنتخب السعودي تحت 20 عامًا، تولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بعد توديع الأخضر الشاب لبطولة كأس العالم تحت 20 عامًا والتي أُقيمت في دولة بولندا.

ويُذكر أن خالد الدبل فاز برئاسة نادي الاتفاق لمدة أربع سنوات بالتزكية في الفترة الأخيرة، لعدم وجود أي مرشح منافس أمامه في الانتخابات.

وجدير بالذكر أن الاتفاق كان تعاقد مع اللاعب البرازيلي روجيرو كوتينيو لمدة موسمين قادمًا من النادي الفيصلي.