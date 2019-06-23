الاثنين.. عمومية القادسية تُزكي الزامل رئيسًا لـ4 أعوام

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي القادسية، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن عقد جمعيته العمومية لاختيار الرئيس ومجلس الإدارة، مساء يوم الاثنين.

ومن المُقرر أن تُزكي الجمعية العمومية مساعد الزامل لرئاسة نادي القادسية خلال الأربعة أعوام المقبلة، وقائمته التي تضم في عضويتها ناصر الدغيثر، مانع المانع، محمد الصالح، حمد الخالدي، فيصل النغيمش، نايف آل صاحب، سعود السويلم وأحمد غدران.

وحددت لجنة الانتخابات الرياضية، مساء يوم الاثنين، موعدًا لعقد الجمعية العمومية لنادي القادسية، حيث سيتم استقبال الأعضاء عند الساعة 5:45 مساء، وسيتم عقد الجمعية عند الساعة السابعة مساء، وسيتم إعلان النتائج في الثامنة مساء.

وكانت الهيئة العامة للرياضة قد فتحت باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي القادسية، في التاسع من يونيو الجاري وحتى يوم 11 من الشهر ذاته، وذلك بعد انتهاء تكليف الإدارة الحالي.