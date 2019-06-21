الاحتفال بـ يوم الأب العالمي بداية فصل الصيف هل كان مصادفة؟

المواطن - سعد البحيري

احتفل مُحرك البحث العملاق جوجل بذكرى يوم الأب العالمي الـ17 الذي يتمّ الاحتفال به في عدد كبير من دول العالم هذ اليوم.

ويتمّ الاحتفال بمناسبة يوم الأب العالمي في 21 يونيو من كل عام، وهو اليوم الذي يوافق بداية فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي في حين يتم الاحتفال بيوم الأم في 21 مارس الذي يوافق بداية موسم الربيع.

والمعروف أن يوم الأب العالمي Father’s Day هو احتفال عالمي اجتماعي، يُشبه يوم الرجال الدولي، باستثناء أنه يختصّ لتكريم الآباء، ويتمّ الاحتفال به في أيام مختلفة في أنحاء العالم.

تحتفل بهذا اليوم العديد من الدول الغربية، ولكن شُهرة هذا اليوم أكثر انتشاراً في غيرها من البلدان، حيث تم تحويله ليوم ديني في بعض منها.

فكرة يوم الأب العالمي

وأول مَن جاءته فكرة تخصيص يوم لتكريم الأب هي سونورا لويس سمارت دود، بولاية ميتشيجان الأمريكية في عام 1909م، بعد أن استمعت إلى موعظة دينية في يوم الأم، حيث أرادت أن تُكرم أباها وليم جاكسون سمارت.

وكانت زوجة سمارت قد ماتت عام 1898م، وقام بمفرده بتربية أطفاله الستة، ولذلك قدّمت دود عريضة تُوصي بتخصيص يوم للاحتفال بالأب، وأيّدت هذه العريضة بعض الفئات.

وتتويجاً لجهود سونورا دود احتفلت مدينة سبوكين بأول يوم أب في 19 يونيو عام 1910م، وانتشرت هذه العادة فيما بعد في دول أخرى معظمها اختارت يوماً من شهر يونيو لهذه المناسبة.

موعد يوم الأب العالمي

وقد احتفل مُحرك البَحث جوجل بمناسبة يوم الأب العالمي في أنحاء مُختلفة من العالم وفقاً للتواريخ التالية:

5 يونيو 2016 في سويسرا وليتوانيا.

12 يونيو 2016 في النمسا.

17 يونيو 2016 في السلفادور وغواتيمالا.

19 يونيو 2016 في دُول مُتعددة ما عدا الدول العربية

21 يونيو 2016 في جميع الدول العربية ما عدا فلسطين وسوريا واليمن وموريتانيا والسودان والصومال وجيبوتي.

23 يونيو 2016 في بولندا ونيكاراغوا.

31 يوليو 2016 في جمهورية الدومينيكان.