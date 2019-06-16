الاستئناف: لم يتقدم أي شخص بالتظلم لاستبعاده من انتخابات الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، عدم تقدم أي شخص للطعن والتظلم باستبعاده من الترشح لانتخابات مجلس الإدارة.

وأصدرت بيانًا رسميًّا، جاء فيه: “إشارة إلى البرنامج الزمني المعلق في تاريخ 29/ 8/ 1440هـ برقم (ل أ/ 3) لانتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم (الدورة الرابعة 1440هـ/ 2019)، وإشارة إلى إعلان القوائم الأولية لمجلس الإدارة رقم (بدون) وتاريخ 5/ 10/ 1440هـ، والمتضمن التأكيد على حق كل من لديه تظلم بسبب استبعاده من الترشح أو طعن ضد أي من المترشحين أن يتقدم للجنة الاستئناف الانتخابية بتظلمه أو طعنه مع المستندات المؤيدة له عن طريق الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم بمقرها في مدينة الرياض خلال الفترة من التاسع من يونيو الجاري، حتى يوم 11 من الشهر ذاته”.

وأشارت لجنة الاستئناف الانتخابية إلى أنه لم يتقدم لها أي شخص بتظلمه جراء الاستبعاد من الترشح، وكذلك الحال للطعن ضد أي من المرشحين سواء كان بواسطة الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم أو البريد الإلكتروني الرسمي للجنة خلال الفترة المشار إليها.

وجاء في ختام بيان لجنة الاستئناف: “الأمر الذي ترتب عليه قفل باب استقبال الطعون والتظلمات على قوائم المرشحين دون تقديم أي طلبات”.